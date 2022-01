Il Milan si gode Theo: fascia da capitano, gol e rinnovo in vista

Il Milan ha ritrovato Theo Hernandez. Dopo un girone d'andata un po' sottotono, anche a causa del coronavitus che lo ha colpito a ottobre, il 2022 del terzino francese è cominciato davvero alla grande. La sua rinascita, iniziata contro l'Empoli nell'ultimo turno del 2021, sta proseguendo a gonfie vele. Nelle ultime due gare contro Roma e Venezia, Theo ha anche indossato la fascia da capitano, segnale inequivocabile di come sia sempre più al centro del progetto Milan. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 è sempre più vicino e pare solo essere una questione di giorni per mettere nero su bianco al prolungamento fino al 2027 con un ingaggio di circa 5 milioni (bonus compresi) a stagione.

Getty Images