Il Milan si aggrappa a Reijnders e Maignan, ma con il Real serve ben altro

Il Milan torna da Monza con tre punti che sono una boccata d'ossigeno per classifica e Paulo Fonseca, ma non è oro tutto ciò che ha luccicato all'U-Power Stadium. In particolare nel primo tempo, i rossoneri hanno rischiato davvero grosso contro i brianzoli, lasciando troppi spazi in cui è andato a nozze Daniel Maldini che ha costruito diverse occasioni da gol e costretto (con Pedro Pereira) Maignan agli straordinari. Con tutto il rispetto per il figlio d'arte, Bellingham, Vinicius e Mbappé sono di un'altra dimensione e occasioni ghiotte come quelle dei primi 45' difficilmente le sbagliano. Per uscire indenni dal Bernabeu serve ben altro, a partire da un approccio diverso al match e da una fase difensiva che deve sfiorare la perfezione. Perché è vero che questo Real ferito dalla debacle nel Clasico fa paura, ma il Diavolo ha le armi per provare a neutralizzarlo.