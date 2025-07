Lazio: iniziato il ritiro, squadra subito in campo

La stagione della Lazio è ufficialmente iniziata. Dopo le visite di rito e i test atletici, i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per il primo giorno di raduno della nuova stagione con la prima seduta andata in scena al mattino, per evitare il caldo estivo, nel quale Sarri ha fatto subito scendere in campo la squadra per un lavoro atletico e una partitella. Mentre la seconda si terrà nel tardo pomeriggio. Tutti presenti tranne Guendouzi, rientrato oggi dalle vacanze dopo gli impegni con la Francia in Nations League e il matrimonio, Zaccagni e Patric, che stanno ancora recuperando dai rispettivi infortuni.