Il Milan sbarca su Twitch con tanti contenuti per i tifosi

IL LANCIO

AC Milan lancia il proprio canale Twitch ufficiale: https://www.twitch.tv/acmilan. Dal prossimo 3 dicembre i tifosi rossoneri avranno la loro casa su Twitch per godersi moltissimi contenuti live, sviluppati insieme ai partner del Club. Twitch è un servizio di streaming live e interattivo con contenuti che abbracciano giochi, sport, intrattenimento, musica e altro ancora. In qualsiasi momento ci sono oltre 2 milioni di persone che interagiscono in diretta su Twitch e, in media, la sua comunità è composta da 26,5 milioni di visitatori giornalieri.

Il canale Twitch di AC Milan sarà un grande hub per tutta la community milanista, con contenuti relativi alla Prima Squadra maschile e femminile, al Settore Giovanile, alle Leggende e con materiale d'archivio riproposto con il tocco interattivo e inconfondibile che la comunità globale di Twitch conosce e ama. Su AC Milan Twitch i tifosi potranno collegarsi e chattare con i giocatori e le leggende rossonere grazie a format esclusivi, tra cui AMA live (Ask-Me-Anything) ospitati dai giornalisti di Milan TV, con alcuni degli streamer più trendy. Ogni lunedì alle 16.30 Lorenzo ‘Lollo’ e Luca Serafini apriranno le porte rossonere alla curiosità e ai commenti della community Twitch, il mercoledì, dalle 18 alle 20, Francesco Specchia e Giorgia Tavella saranno nel salotto milanista con tanti ospiti, curiosità, collegamenti e video inediti, mentre il giovedì dalle 17.00 ‘Lollo’ e Mauro Suma vi porteranno nel passato, nel presente e nel futuro del Milan con ‘ Sempre Milan’, il format che vi svelerà aneddoti e retroscena dei rossoneri.

Lamberto Siega, Marketing and Digital Director AC Milan, ha dichiarato: "Il lancio del canale ufficiale del Milan su Twitch è un altro importante passo nuovo di zecca nel processo di digitalizzazione del Club: il nostro obiettivo è connettere, riunire ed emozionare gli oltre 450 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per fare del Milan sia un'icona sportiva che un punto di riferimento nell'intrattenimento e nell'innovazione digitale”. Pontus Eskilsson, VP of Partnerships EMEA, ha dichiarato: “Twitch è una comunità di superfan che si riuniscono ogni giorno per partecipare e interagire con il loro intrattenimento. La nostra community è la community di AC Milan e questo canale trae il massimo da tutto ciò che Twitch ha da offrire”.