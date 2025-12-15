Ancora Abodi: "Tra Salerno e Napoli per Euro 2032 vinca il migliore"

"Tra Salerno e Napoli c'è competizione su chi dovrà ospitare i prossimi Europei di calcio. Nelle competizioni sportive vincono i migliori. Avremo cinque stadi per Euro 2032 in tutta Italia: uno sarà a Torino, uno probabilmente sarà a Milano, uno certamente sarà a Roma, poi ce ne sono tanti altri al Centro Nord e al Centro Sud. Chi si farà trovare pronto verrà selezionato dalla Figc che lo sottoporrà alla Uefa. È difficile immaginare che in Campania ci possano essere due stadi". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, parlando con i giornalisti a Palermo.