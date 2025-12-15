Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Ancora Abodi: "Tra Salerno e Napoli per Euro 2032 vinca il migliore"

15 Dic 2025 - 17:04

"Tra Salerno e Napoli c'è competizione su chi dovrà ospitare i prossimi Europei di calcio. Nelle competizioni sportive vincono i migliori. Avremo cinque stadi per Euro 2032 in tutta Italia: uno sarà a Torino, uno probabilmente sarà a Milano, uno certamente sarà a Roma, poi ce ne sono tanti altri al Centro Nord e al Centro Sud. Chi si farà trovare pronto verrà selezionato dalla Figc che lo sottoporrà alla Uefa. È difficile immaginare che in Campania ci possano essere due stadi". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, parlando con i giornalisti a Palermo. 

Ultimi video

01:10
Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

01:50
SRV NAPOLI, PRANZO A CASA CANNAVARO 15/12 SRV

Natale a casa di Fabio Cannavaro: "Mi regalo il Mondiale!"

01:29
SRV RULLO MILAN, OPERAZIONE SUPERCCOPA ok

Milan: la verità sul ginocchio di Gabbia

02:02
SRV RULLO IL "FENOMENO" BARTESAGHI (MUSICATO) 15/12 SRV

Bartesaghi cresce e stupisce "sognando Maldini"

01:31
SRV RULLO SUPER PROBLEMI NAPOLI VERSO SUPERCOPPA 15 12

Napoli, super-problemi da risolvere per la Supercoppa

01:41
SRV RULLO SPALLETTI E "LA PRIMA JUVE BELLA" 15/12 SRV

Finalmente Spalletti vede "la prima Juve bella"

02:46
INTERVISTA CANNAVARO su Uzbekistan per sito 15/12 DICH

Cannavaro ai Mondiali 20 anni dopo: "Senza pressioni ci divertiremo"

03:01
INTERVISTA CANNAVARO su Nazionale x sito 15/12 DICH

Nazionale, il consiglio di Cannavaro a Gattuso: "Va recuperato quel 'primo non subire gol'"

01:43
Il giorno di Roma-Como

Il giorno di Roma-Como

01:28
Scamacca ora...spacca

Scamacca ora...spacca

01:30
Capitan Lautaro

Capitan Lautaro

00:19
MCH GOL FRIBURGO VS BORUSSIA D. MCH

Il gol della giornata in Bundesliga: la girata acrobatica di Holer del Friburgo

01:40
Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

02:14
Spalletti: "Partita da Juve"

Spalletti: "Partita da Juve"

01:48
Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

01:10
Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

I più visti di Calcio

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:08
Credito sportivo e Aic rinnovano convenzione per impiantistica
17:04
Insulto razzista, il Qpr si ritira da torneo milanese
17:04
Ancora Abodi: "Tra Salerno e Napoli per Euro 2032 vinca il migliore"
16:04
Abodi: "Tra Salerno e Napoli per Euro 2032 vinca il migliore"
15:16
Abodi: "Palermo compete per gli Europei del 2032"