Seconda categoria, rissa in campo: Daspo per 13 giocatori

I tafferugli, iniziati in campo e proseguiti negli spogliatoi, che hanno causato la sospensione dell'incontro nel primo tempo, ha richiesto l'invio sul campo di gioco di numerose pattuglie di forze dell'ordine che hanno faticato a riportare la calma. Personale della Digos della Questura, al termine di una elaborata attività istruttoria, anche sulla base di dichiarazioni rese dall'arbitro e dall'osservatore arbitrale, ha individuato nei tredici calciatori destinatari del Daspo i partecipanti alla rissa e li ha denunciati. Tutti gli atleti sono stati sanzionati dal Giudice sportivo e, per tutti è stato disposto un divieto di accesso a manifestazioni sportive di un anno. Nei confronti di uno dei 13 denunciati, già destinatario di un analogo provvedimento emesso dal Questore di Trapani nell'aprile del 2024, è stato disposto un Daspo in modalità aggravata, della durata di 7 anni.