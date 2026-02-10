Seconda categoria, rissa in campo: Daspo per 13 giocatori
Il Questore di Palermo, dopo un'istruttoria della divisione Anticrimine della polizia, ha disposto un provvedimento di divieto di accesso per manifestazioni sportive, un Daspo, di un anno nei confronti di 13 calciatori di due squadre, la Sferracavallo 2023 e la Real Caccamo, che il 2 marzo scorso hanno partecipato a una violenta rissa a Partanna Mondello mentre disputavano una gara valida per il campionato di Seconda categoria.
I tafferugli, iniziati in campo e proseguiti negli spogliatoi, che hanno causato la sospensione dell'incontro nel primo tempo, ha richiesto l'invio sul campo di gioco di numerose pattuglie di forze dell'ordine che hanno faticato a riportare la calma. Personale della Digos della Questura, al termine di una elaborata attività istruttoria, anche sulla base di dichiarazioni rese dall'arbitro e dall'osservatore arbitrale, ha individuato nei tredici calciatori destinatari del Daspo i partecipanti alla rissa e li ha denunciati. Tutti gli atleti sono stati sanzionati dal Giudice sportivo e, per tutti è stato disposto un divieto di accesso a manifestazioni sportive di un anno. Nei confronti di uno dei 13 denunciati, già destinatario di un analogo provvedimento emesso dal Questore di Trapani nell'aprile del 2024, è stato disposto un Daspo in modalità aggravata, della durata di 7 anni.