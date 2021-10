Il Milan recupera Theo Hernandez: è negativo al Covid

Il Milan si è svegliato con una buona notizia: Theo Hernandez è risultato negativo al Covid-19. Un sorriso per Pioli che ritrova il terzino francesce dopo 11 giorni di positività e ora aspetta la guarigione di Brahim Diaz, anche lui in quarantena. Ora l'obiettivo è quello di averlo al top della condizione per il derby contro l'Inter del 7 novembre, ma l'esterno sinistro sarà sicuramente utile anche contro Torino e Roma.