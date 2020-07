Il Milan perde i pezzi: Romagnoli e Conti ko

Il Milan è uscito da Reggio Emilia con un Pioli in più, ma con Romagnoli e Conti in meno. Stagione finita per il capitano rossonero che ha rimediato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro. Anche l'esterno probabilmente non scenderà più in campo per via di un trauma ginocchio sinistro. L’esame di risonanza, per fortuna, ha scongiurato lesioni meniscali e/o legamentose.