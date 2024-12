Il Milan perde anche Leao in attacco: risentimento al flessore, Fonseca in emergenza

Prosegue l'emergenza infortuni in casa Milan sul fronte offensivo. Dopo Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor e Morata, Fonseca ha perso anche Rafa Leao, costretto a uscire nel corso del primo tempo di Verona-Milan (al suo posto è entrato Theo Hernandez) per un infortunio muscolare. Esattamente per un risentimento flessore sinistro che lo costringerà a sottoporsi a degli esami nelle prossime ore. Calendario alla mano sarà difficile vedere l'ex Lille con la Roma (match in programma il prossimo 29 dicembre a San Siro): la speranza di Fonseca è di riaverlo per la Supercoppa Italiana. Il primo match in Arabia Saudita, quello contro la Juventus, è calendarizzato per venerdì 3 gennaio alle 20 (diretta esclusiva Canale 5).