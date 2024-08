Il Milan completa la tripletta: battuto anche il Barcellona

AMICHEVOLE

A Baltimora i rossoneri chiudono il tour Usa superando ai rigori i catalani dopo il 2-2 dei tempi regolamentari: decide Zeroli

Il Milan batte il Barcellona ai rigori













































1 di 24 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sconfiggendo il Barcellona ai calci di rigore (6-5) a Baltimora il Milan ha chiuso la tournée negli Stati Uniti con un bilancio positivo (tre vittorie su tre partite giocate). Contro i catalani la squadra di Fonseca si è portata avanti 2-0 nel primo tempo con i gol di Jovic e Pulisic. I blaugrana hanno pareggiato grazie a una doppietta di Lewandowski. Ai rigori gol decisivo di Zeroli.

Vedi anche Calcio Milan, Pavlovic si presenta: "Pronto a lottare, senza paura. Desideravo vestire il rossonero"

Il Milan c'è, eccome. Sono queste le indicazioni che arrivano dalla tournée estiva rossonera, ottima nonostante le tante assenze e i tanti giocatori che andranno recuperati da qui all'inizio del campionato. Aspettando Theo e Maignan, i rossoneri ritrovano Pulisic e si concedono un'altra vittoria di lusso: dopo Manchester City e Real Madrid, cade ai rigori il Barcellona. Baltimora assiste al rientro in campo di Rafa Leao e ai nuovi esperimenti di Fonseca: Saelemaekers terzino destro, Musah e Loftus-Cheek mediani con Pulisic provato anche da punta.il primo quarto d'ora è il miglior spot per il Milan: gioco arioso e offensivo, tanta convinzione e due gol. Apre le danze Jovic al 10', raddoppia Pulisic con un perfetto mancino all'angolino che fa esplodere il pubblico di Baltimora. Il Barça reagisce e Torriani salva due volte i suoi, ma nulla può al 22': Raphinha per Lewandowski, tiro imparabile e gol.

Nella ripresa i blaugrana hanno alzato il livello del pressing e del possesso, mettendo alle corde il Milan. Lewandowski ha pareggiato al 58' e i rossoneri, di fatto, si sono solo difesi per portare la sfida ai rigori e giocarsi le proprie chances. Qui ecco il Torriani-show, con l'ennesima grande prova del portiere che sogna di diventare il vice-Maignan almeno fino al rientro di Sportiello. Quest'ultimo, dopo aver tenuto in vista i suoi nei 90', ha parato i penalty di Junyent e Faye. Gioco, partita, incontro: tre su tre per il Milan negli States, aspettando gli ultimi big (Morata, Maignan e Theo su tutti).