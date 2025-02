Il Milan a Rotterdam con solo 17 giocatori di movimento ma a trazione anteriore

Non proprio una situazione ideale per affrontare una trasferta così delicata di Champions che può ipotecare l'accesso agli ottavi. A questo punto all'allenatore rossonero non resta che affidarsi a una formazione offensiva con la richiesta, a chi sta davanti, di sacrificarsi in continui rientri. La formazione è praticamente obbligata con Maignan in porta, Walker, Pavlovic, Tomori ed Hernandez in difesa, Fofana e Reijnders in mezzo, Pulisic e Leao larghi e Joao Felix in appoggio a Gimenez. Empoli è stato un test per valutare quanto la squadra possa permettersi una presenza così massiccia di giocatori con un profilo smaccatamente offensivo. Se Conceiçao, un allenatore che considera l'equilibrio la base della sua concezione tattica, ritiene che non si rischi troppo con due ali, due punte e un centrocampista portato all'inserimento come Reijnders, significa che si fida della capacità di sacrificio dei suoi.