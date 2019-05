Il messaggio di Gattuso ai tifosi: "State tranquilli, il Milan è in buone mani"

31/05/2019

L'addio al Milan è stato doloroso ma, sentendo Gattuso, inevitabile. Concetti e amore ribaditi anche a Capri dove si sta godendo la vacanza: "Il Milan è qualcosa che per sempre rimarrà dentro di me, mi ha dato enormi possibilità da calciatore e da allenatore. Il club è in buone mani, ci sono dirigenti in gamba e la società è composta da grandi uomini. I tifosi stiano tranquilli, non si devono preoccupare". Sulla bocca di tutti c'è anche il fatto di non aver chiesto i soldi di buonuscita al club, ma anche in questo caso il pensiero è stato solo ribadito: "Non voglio parlare di soldi, quando si parla di Milan per me i soldi non contano. È stata cavalcata questa notizia, ma quando ci sono in ballo emozioni e cuore non mi piace parlare di soldi. Per me la storia del Milan è incredibile e mi ha dato molto più di quello che invece ho dato io in cambio. Non voglio essere elogiato per un gesto normale verso le persone con cui lavoro da anni".



Meno chiaro per il momento è invece il futuro di Gattuso che di una cosa però è sicuro: "Ho voglia di tornare in campo - ha rivelato - , io e il mio staff perché siamo un gruppo di lavoro unito. Analizzeremo bene le situazioni, ma serve un club che ci scelga per proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni". Poi un omaggio ad Ancelotti: "A Carlo devo tanto, è stato un grande allenatore per me, un maestro e nei momenti difficili ci sentiamo spesso".