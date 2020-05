Ibrahimovic, lesione al polpaccio: nuovo controllo tra 10 giorni

Sospiro di sollievo per Zlatan Ibrahimovic e per il Milan: nessuna lesione al tendine d'Achille. "Lesione del muscolo soleo del polpaccio destro", questa la diagnosi dopo la visita alla clinica Columbus. Per lo svedese, che si era fermato ieri durante l'allenamento per un forte dolore, è previsto un nuovo controllo medico tra 10 giorni. Il tempo di recupero non dovrebbe superare il mese, ma potrebbe tornare in campo anche prima. Scongiurata l'ipotesi di stagione finita.