Milan, Ibrahimovic si allena coi compagni. Giroud rinnova dopo il derby

QUI MILAN

L'attaccante svedese ha svolto in gruppo una parte di allenamento, personalizzato per Maignan. L'agente del francese: "Mai pensato di andare via"

Il Milan ritrova Zlatan Ibrahimovic. Non per il derby contro l'Inter in campionato, ma a Milanello dove per la prima volta dopo 8 mesi dall'operazione l'attaccante svedese ha svolto parte dell'allenamento con il resto della squadra di Pioli. Ibra, non inserito in lista Champions per motivazioni tecniche, ha poi proseguito il lavoro personalizzato per la riabilitazione e il suo rientro si avvicina. Discorso simile per Maignan che ha lavorato ancora a parte.

Nel momento più delicato dell'era Pioli, con la squadra rossonera protagonista di un 2023 da dimenticare, oltre alla situazione complicata del rinnovo di Leao, irriconoscibile dopo il Mondiale con il Portogallo, c'è un'altra questione di mercato da risolvere e riguarda Olivier Giroud, uomo derby negli ultimi due confronti contro l'Inter in campionato ma in scadenza di contratto a giugno.

Rinnovo Giroud - Dopo aver rifiutato l'offerta dell'Everton che gli avrebbe offerto 8 milioni di euro a stagione per portarlo a Goodison Park già a gennaio, nella settimana dopo la stracittadina è previsto un incontro per firmare il rinnovo contrattuale con il Milan a 3,5 milioni di euro all'anno.

Parla l'agente - A tal proposito ha parlato Vincenzo Morabito a TVPlay, certificando la volontà di Giroud di restare in rossonero: "Posso solo dire che non ha mai voluto pensare di andare via dal Milan - ha rivelato -. C'è un bel rapporto con club e tifosi, ma non commento ciò che dicono in Inghilterra e il Milan stesso non ha mai pensato di separarsi dal giocatore che ha dimostrato di sapere essere decisivo".