Milan, Ibrahimovic in campo col figlio nell'amichevole in famiglia

Padre e figlio in campo insieme. Nel pomeriggio di mercoledì Zlatan Ibrahimovic si è trovato a giocare a fianco del figlio Maximilian (classe 2006), in occasione dell'amichevole in famiglia tra la selezione Under 18 del Milan, dove gioca il primogenito dello svedese, e coloro che non hanno preso parte alla sfida Champions col Tottenham. Ibra è stato schierato insieme all'Under 18, con Maxi che ha agito da esterno alla sua sinistra. Il video dell'allenamento è stato anche postato da Zlatan sui suoi canali social, accompagnato da un messaggio chiaro: "Dna".