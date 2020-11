Ibrahimovic, incontro a Milano con il ct della Svezia: ritorno vicino?

PROVE DI PACE

Un primo passo sulla via della riconciliazione è stato fatto. Abbastanza per pensare a un ritorno di Ibrahimovic in Nazionale? Lo diranno i prossimi mesi (il raduno è fissato per marzo 2021). Intanto però, dopo le dichiarazioni a distanza - tra aperture, posizioni rigide e poi più morbide - giovedì a Milano è andato in scena un incontro tra il giocatore e il ct della Svezia Janne Andersson, accompagnato in questa missione dal segretario generale della Federcalcio svedese Håkan Sjöstrand. La riunione a tre sarebbe stata molto proficua, come dichiarato dallo stesso ct svedese.

"Dopo che Zlatan ha aperto al ritorno in Nazionale è sembrato importante e giusto incontrarsi per discuterne il prima possibile - le parole di Andersson, riportate da ‘svenskfotboll.se’, riguardo al summit - Sono contento che ci siamo riusciti a vederci così presto. L’incontro è stato molto positivo, siamo d’accordo sul fatto che continueremo il dialogo nei prossimi mesi“. "Nel 2016 mi ha detto chiaramente che non voleva più far parte della Nazionale e io ho rispettato la sua scelta - aveva detto qualche giorno fa lo stesso ct - Deve essere lui a dire di voler tornare: in quel caso, spetterà a me gestire la cosa".