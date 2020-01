Ibrahimovic: "Esulto come Dio e mi sento vivo"

"Segno, esulto come Dio e mi sento vivo": così Zlatan Ibrahimovic dopo essere tornato in gol con la maglia del Milan. A Cagliari lo svedese è partito titolare e ha giocato tutti i 90 minuti; "Pioli dice che non sono ancora pronto? Forse pensa alla mia età, ma in realtà non c'è problema perché la mia testa è sempre quella e il fisico deve seguire. Giocare mi serve per entrare in condizione: se mi sento bene e i gol arrivano". Poi scherza sul rinnovo: "Devo vincere il campionato e mi sa che è difficile".

Dopo quasi otto anni Zlatan Ibrahimovic torna a segnare con la maglia del Milan. Il 38enne attaccante svedese ha firmato il raddoppio rossonero al 65' nella partita in casa del Cagliari e ha esultato allargando le braccia sotto la curva dei sostenitori rossoneri. L'ultimo gol di Ibrahimovic nella sua precedente esperienza con la maglia del Milan risale al 6 maggio 2012, nel derby perso per 4-2 contro l'Inter. Sono dunque passati 7 anni e 8 mesi prima di rivederlo esultare in rossonero. Con 38 anni e 100 giorni, Zlatan Ibrahimovic è il marcatore più anziano di questo campionato e in generale è il quinto marcatore più anziano nella storia del Milan in Serie A, dopo Costacurta, Maldini, Filippo Inzaghi e Liedholm.



















































