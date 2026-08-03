La promessa di Landucci: "Allegri non verrà più espulso"

Sul palco il vice di Allegri Marco Landucci: "Buonasera a tutti. Cosa fa un allenatore in seconda? Sono l'anziano del gruppo. Io chiacchiero molto, cercano di farmi lavorare di meno. Sono diversi anni che per fortuna che sono col mister e che mi porta dietro. Spesso è espulso e devo fare l'allenatore in prima? Siamo un gruppo in cui lavoriamo tutti insieme, anche se vado qualche volta in prima persona. Quest'anno non verrà espulso e ci sarà sempre lui, che è molto meglio. Ero in porta nell'anno del primo scudetto del Napoli? Si, ero in porta alla Fiorentina, finì 1-1, noi ci salvammo e il Napoli vinse il primo scudetto. Mi piacerebbe moltissimo rifare quell'esperienza di vincere col Napoli".