Pulisic ride insieme a Rabiot, Leao e Maignan no: la doppia faccia del Milan ai Mondiali

Se tante big hanno fallito alla prima uscita al Mondiale, lo stesso non si può dire per la Francia che ha superato il Senegal senza grandi patemi. Merito anche di Adrien Rabiot che ha retto il centrocampo transalpino e fornito un vero cioccolatino per Barcola in occasione del raddoppio. Un pallone filtrante che ha illuminato anche gli occhi di Deschamps. Gioie e dolori per il ct che ha dovuto fare i conti con un impreciso Maignan, appannato e poco sul pezzo. Le aspettative sull'ex Lille, colpevole sul gol senegalese, sono sempre alte. Siamo solo all'inizio, ma il Mondiale è una vetrina unica: lo sanno tutti e ogni dettaglio potrebbe influenzare le mosse dei club sul mercato. Anche quelle del Milan che, molto probabilmente, si ritroverà a dover ascoltare tante offerte per i suoi titolari. Se saranno alte o basse lo deciderà anche questo Mondiale.