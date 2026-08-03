Guerra Uefa-Fifa, l'ultima idea di Ceferin è boicottare il Mondiale per club 2029

Aleksander Ceferin, acerrimo nemico di Gianni Infantino e presidente Uefa, starebbe pianificando di boicottare il Mondiale per Club 2029. In stretto rapporto personale e umano con Nasser al-Khelaïfi, presidente del Psg e dell'Associazione europea dei club (Eca), i due dovrebbero discutere del possibile boicottaggio il 12 agosto in occasione della Supercoppa Europea tra Psg e Aston Villa. Ceferin, inoltre a differenza di quanto pareva in precedenza, non avrebbe intezione di candidarsi alla guida della Fifa. Nasser al-Khelaïfi avrebbe però il suo sostegno se volesse candidarsi. A riportare il tutto è il giornale francese Equipe.