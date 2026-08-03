Infantino nel mirino, nasce un'alleanza: "Pronti a paralizzare la Fifa"

Prende forma l'alleanza contro Infantino per "paralizzare la Fifa". Secondo quanto riportato dal Times, i presidenti di Uefa, Concacaf e Afc, sarebbero determinati a rimuovere l'attuale vertice della confederazione mondiale e avrebbero già predisposto alcune strategie da mettere in atto qualora Infantino decidesse di ricandidarsi per un quarto mandato alle elezioni del marzo 2027. Tra le principali, un 'boicottaggio' consistente nel rifiuto di partecipare alle riunioni del Consiglio Fifa e, soprattutto, la possibile creazione di tornei internazionali paralleli.