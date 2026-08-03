Infantino nel mirino, nasce un'alleanza: "Pronti a paralizzare la Fifa"

03 Ago 2026 - 21:33
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Prende forma l'alleanza contro Infantino per "paralizzare la Fifa". Secondo quanto riportato dal Times, i presidenti di Uefa, Concacaf e Afc, sarebbero determinati a rimuovere l'attuale vertice della confederazione mondiale e avrebbero già predisposto alcune strategie da mettere in atto qualora Infantino decidesse di ricandidarsi per un quarto mandato alle elezioni del marzo 2027. Tra le principali, un 'boicottaggio' consistente nel rifiuto di partecipare alle riunioni del Consiglio Fifa e, soprattutto, la possibile creazione di tornei internazionali paralleli.

"Tutti sono fermamente convinti che debba andarsene e, se non lo farà, adotteremo tutte le misure necessarie per rimuoverlo dal potere. Questo include anche l'organizzazione di future competizioni internazionali: le grandi nazionali sudamericane preferirebbero affrontare Francia o Spagna, oppure Libano o Gibuti?", ha commentato una fonte vicina ai promotori dell'iniziativa.

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