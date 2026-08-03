"Addio Capitano, un grande italiano": speciale su Baresi su Rete4 nel giorno dei funerali

Lo speciale, in collaborazione con SportMediaset, in diretta dalle ore 10,50: ci saranno collegamenti con Piazza Sant'Ambrogio

03 Ago 2026 - 19:30
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© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport
© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport
© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport

© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport

© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport

Martedì 4 agosto, alle ore 10.50 circa, su Retequattro, andrà in onda Speciale “Diario del giorno - Addio Capitano. Franco Baresi, un grande italiano”, condotto da Monica Bertini, per ricordare lo storico difensore del Milan e della Nazionale Franco Baresi. Lo speciale, in collaborazione con Sport Mediaset, ricorderà la vita e la carriera straordinaria di un grande italiano, autentica icona del calcio mondiale. Il saluto all’indimenticabile campione rossonero sarà arricchito da collegamenti da Piazza Sant’Ambrogio, con le testimonianze delle persone che andranno a rendergli omaggio.

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