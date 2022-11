Ibrahimovic conduttore d'eccezione di Striscia la notizia

© Ufficio stampa Striscia

Un conduttore d'eccezione si siederà lunedì 21 novembre dietro il bancone di Striscia la notizia (in onda su Canale 5 alle ore 20.35). L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic sarà infatti per una sera al 'centro dell’attacco' del tg satirico di Antonio Ricci, con ai lati Sergio Friscia e Roberto Lipari. Nessun tapiro in arrivo, questa volta.