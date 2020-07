Ibra "centenario" rossonero: "Spero di fare tante altre presenze"

MILAN

Zlatan Ibrahimovic è stato premiato da Palo Maldini per le sue 100 presenze con la maglia rossonera e si è lasciato sfuggire una battuta che potrebbe lasciare aperto qualche spiraglio per il suo futuro al Milan. "È un grande onore giocare 100 partite con il Milan, spero di farne tante altre", ha dichiarato in un video il campione svedese rivolgendosi ai tifosi. "Grazie ragazzi, tutto merito vostro che non c'è concorrenza, altrimenti non giocavo", ha poi aggiunto Ibra scherzando davanti a tutta la squadra.

"Hai giocato per tante squadre. Ho visto che però solamente con tre squadre hai fatto piu' di 100 presenze che sono Ajax, Inter e PSG. Dunque è un traguardo grande, importante. Bravo Zlatan", ha detto poco prima Paolo Maldini consegnando a Zlatan una medaglia celebrativa per ricordare l'importante obiettivo raggiunto in campo dall'attaccante con la maglia del Milan.