Ibra, Pasquetta al lavoro: seduta col suo Hammarby

Approfittando della quarantena svedese molto soft, Zlatan Ibrahimovic conduce in pratica una vita tutto sommato normale, nonostante l'emergenza coronavirus. La voglia di tornare in campo e di mantenersi in forma è così tanta che l'attaccante del Milan ha passato la Pasquetta al lavoro, allenandosi con il 'suo' Hammarby. Una sessione di un'ora e mezza con inclusa partitella sotto il sole di Stoccolma.

Ibra, Pasquetta al lavoro italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress Zlatan Ibrahimovic si mantiene in forma: l'attaccante del Milan ha passato la Pasquetta al lavoro, allenandosi con il 'suo' Hammarby.





italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress Ultime gallery Vedi tutte