Ibra, la città di Malmoe pensa di trasferire la statua vandalizzata

La statua di Zlatan Ibrahimovic, installata lo scorso autunno fuori dallo stadio della sua Malmoe, non esiste più. Dopo gli attacchi vandalici subiti nelle scorse settimane dopo la decisione di entrare a far parte della società Hammarby in Svezia, con tanto di naso rotto e altri sfregi, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020, vandali hanno spezzato le gambe alla statua facendola crollare definitivamente al suolo. Sicuramente una brutta fine per Ibra in quella che è la sua città e la sua nazione. Lo scultore, Peter Linde, si è espresso su questo spiacevole fatto a Sportbladet: "Sono scioccato. Per fare un danno del genere serve tempo. Sicuramente qualcuno ha assistito alla scena ma non ha mosso un dito. A questo punto mettetela a Milano, lì i tifosi lo adorano."