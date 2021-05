Ibra e la società di scommesse: 50mila euro di multa dalla Uefa  

LA DECISIONE

Multato di 25 mila euro il Milan

Zlatan Ibrahimovic è stato multato dalla Uefa per 50 mila euro e il Milan per 25 mila euro. Lo ha deciso l'organo d'appello della Uefa in seguito alla violazione dell'attaccante rossonero del regolamento disciplinare - l'articolo 12 (2) (b) - avendo interesse finanziario in una società di scommesse. Il presidente dell'organo d'appello Uefa ha inoltre emesso - si legge sul sito Uefa.com - una direttiva volta a cessare l'associazione del giocatore con la società di scommesse in questione. Ibrahimovic avrebbe violato il codice etico in quanto co-proprietario del marchio betherd.com ma, secondo Aftonbladet, avrebbe ceduto di recente le quote in suo possesso.

"Il presidente dell’organo d'appello UEFA ha preso oggi le seguenti decisioni:

di multare il signor Zlatan Ibrahimovic di 50.000 € per aver violato l'articolo 12 (2) (b) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), ovvero per avere un interesse finanziario in una società di scommesse. Il presidente dell'organo d’appello UEFA ha inoltre emesso a Ibrahimovic una direttiva volta a cessare l’associazione del giocatore con la società di scommesse in questione". Infine, il presidente dell’organo di appello UEFA ha deciso di ammonire e multare l’AC Milan di € 25.000 per aver violato l’articolo 12 (2) (b) della UEFA DR (in connessione con l’articolo 8 della UEFA DR) per il suo giocatore, il signor Zlatan Ibrahimovic, con un interesse finanziario in una società di scommesse".