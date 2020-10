Hauge, prime parole in rossonero: "Opportunità incredibile imparare da Ibra"

NUOVO ARRIVO

"E' stato un percorso, un lungo percorso ma sono felice di essere ancora qui a Milano. E' stato bello tornare a casa a Bodo dopo aver perso la prima partita in tutta la stagione contro il Milan. Tornare a Bodo, vincere una partita, ricevere la mia prima convocazione in nazionale e tornare qui per firmare il primo contratto della mia vita. E' una settimana che ricorderò per sempre". Non nasconde le sue emozioni Jens Petter Hauge nella sua prima intervista italiana rilasciata a MilanTv.

"Il calcio italiano è fantastico, si adatta bene alle mie caratteristiche. I tifosi sono molto caldi e la storia dice che in Serie A giocano grandi club. E' fantastico. - ha aggiunto il nuovo arrivo rossonero - Mi piace tenere palla, tentare il dribbling e far divertire i tifosi un po' come un giocatore di futsal. Mi è piaciuto fare quell'esperienza ma ora penso solo al calcio".

Non poteva mancare l'accenno al punto di riferimento di questo Milan: "Giocare con Ibra è un'opportunità incredibile. Posso imparare da uno dei migliori al mondo. Zlatan ha avuto una carriera fantastica e avere la possibilità di imparare da lui e parlare in norvegese o svedese sarà bello e non vedo l'ora".

Hauge indosserà la maglia numero 15: "Mi è sempre piaciuto, l'ho indossato anche quando giocavo al Bodo, è un gran bel numero". Infine un messaggio ai tifosi: "Ho ricevuto molti complimenti e bei messaggi dai tifosi milanisti la settimana scorsa. Spero possano tornare presto allo stadio e spero di farli divertire".