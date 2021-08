Guaio Milan, Kessie infortunato: lesione al flessore

TEGOLA ROSSONERA

Il centrocampista ivoriano ha sentito dolore dopo l'ultimo allenamento

A una settimana dall'esordio nella Serie A 2021/22, il Milan perde Franck Kessie. Il perno del centrocampo rossonero, che ha rinunciato a una parte di vacanze dopo le Olimpiadi per essere a disposizione di Pioli da subito, ha riportato una lesione del flessore come dimostrato dagli esami strumentali. L'ivoriano aveva avvertito dolore dopo l'allenamento del giovedì a Milanello. Ulteriori accertamenti stabiliranno la gravità dello stop, si teme uno stiramento.

La sfida in casa della Sampdoria per la prima giornata di campionato è all'orizzonte e il Milan si ritrova decisamente corto in mezzo al campo. Con Bennacer appena rientrato dalla positività al Covid e dunque non al meglio, Pioli può contare su Tonali e Pobega, quest'ultimo in possibile uscita ma ora più che mai necessario in attesa di sviluppi tanto dall'infermeria quanto dal mercato.

