Infermeria Milan: ansia per Tonali, affaticamento per Giroud

Allarme infortuni in casa Milan. Stefano Pioli è in ansia per Sandro Tonali. Il centrocampista è uscito pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo dell'amichevole contro il Vicenza visibilmente contrariato toccandosi l'inguine: per lui problema ai flessori da valutare, si teme uno stiramento. Gli accertamenti medici verranno effettuati lunedì, ma il numero 8 è seriamente a rischio per l'inizio del campionato di sabato prossimo contro l'Udinese. Problemi anche per Messias che ha riportato un trauma distorsivo caviglia destra. Olivier Giroud, invece, è stato tenuto precauzionalmente a riposo per un affaticamento muscolare.