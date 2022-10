Champions League, Giroud: "Orgoglioso di questo Milan, possiamo fare un bel girone"

VERSO CHELSEA-MILAN

L'attaccante aspetta il Chelsea da ex: "Loro saranno molto carichi ma possiamo vincere"

© Getty Images Olivier Giroud torna a Stamford Bridge da ex, questa volta con la maglia del Milan: "Ho tanta speranza per questa Champions League con questa squadra. Ne sono molto orgoglioso. Possiamo fare bene in questo girone e posso dare grande fiducia alla squadra per le prossime partite, vincendo col Chelsea". "Loro hanno solo un punto e saranno molto aggressivi, molto carichi. Dobbiamo aspettarci una grande partita" ha detto l'attaccante francese a MilanTv.

IN CONFERENZA: "FELICE DI TORNARE A STAMFORD BRIDGE" - "Sono stato fortunato a tornare a Montpellier con l'Arsenal, questa volta sono felice di tornare a Stamford Bridge - ha aggiunto Giroud in conferenza stampa -. Spero che i tifosi mi accoglieranno bene, ho lasciato il Chelsea in modo sereno. Ai miei compagni ho detto che sono molto orgoglioso di venire qui con la maglia del Milan e che ci sarà una grande atmosfera da Champions League. L'anno scorso abbiamo fatto benissimo in campionato, ora vogliamo farlo in Europa: con umiltà ma anche con tanta speranza vedendo il nostro calcio e le nostre qualità".

Giroud spiega il suo momento di carriera: "Molto bello, la festa scudetto a Milano è stata bella come i Mondiali vinti con la Francia. Voglio vincere sempre, voglio ancora di più col Milan". Sul confronto con Aubameyang: "Vero che entrambi abbiamo giocato con Arsenal e Chelsea ma siamo attaccanti diversi: non voglio sapere chi è più forte tra i due ma vincere con il Milan. Le partite non dipendono da un giocatore, dipendono sempre dallo spirito di squadra".