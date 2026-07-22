Serie B, sorteggiato il calendario: prima giornata con Verona-Ascoli, Empoli-Cremoniese e Palermo-Juve Stabia

22 Lug 2026 - 19:07
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La Serie B 2026/27 prenderà il via il 22 agosto 2026. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027. La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario con le principali date della nuova stagione. Le pause per gli impegni delle Nazionali sono previste dal 21 settembre al 6 ottobre 2026, dal 9 al 17 novembre 2026 e dal 22 al 30 marzo 2027. Quattro i turni infrasettimanali: il 27 ottobre, il 24 novembre e l'8 dicembre 2026, oltre al 2 marzo 2027. Previsto anche il turno natalizio del 27 dicembre 2026, prima della sosta invernale fissata dal 28 dicembre all'8 gennaio 2027. La prima giornata vedrà subito sfide interessanti, con il derby campano tra Palermo e Juve Stabia e gli incroci tra neopromosse e squadre ambiziose.

 Questo il programma completo del primo turno:

1ª giornata - 22 agosto 2026

Avellino-Arezzo

Benevento-Modena

Carrarese-Mantova

Cesena-Sampdoria

Empoli-Cremonese

Hellas Verona-Ascoli

Vicenza-Catanzaro

Palermo-Juve Stabia

Pisa-Padova

Südtirol-Virtus Entella

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