Bedin: "La serie B vuole superare i record della scorsa stagione"

Bedin ha ricordato innanzitutto come il nuovo campionato ritrovi diverse realtà storiche del calcio italiano. "Riabbracciamo Ascoli insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Tornano inoltre Verona, Parma e Cremonese. - ha affermato - È la solita Serie B dei grandi centri di provincia, società che si portano dietro tradizione, storia e un grande bacino d'utenza". Guardando alla stagione ormai alle porte, il presidente auspica che il torneo continui a migliorare i risultati fatti registrare nell'ultimo campionato. "Con una media di 2,5 gol a partita e una classifica rimasta incerta fino alla fine. - ha aggiunto - Sono i termometri di una Serie B sempre imprevedibile, equilibrata, entusiasmante e spettacolare".