Il Bologna pareggia la seconda amichevole: 1-1 con l'Heidenheim

22 Lug 2026 - 18:23
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E' di Santiago Castro il primo gol estivo del Bologna. E' terminata 1-1 la seconda amichevole estiva nel ritiro di Valles, contro l'Heidenheim, formazione della serie B tedesca. Passi avanti per i rossoblù di Domenico Tedesco, che nella prima uscita con l'Arminia Bielefeled avevano rimediato un pesante ko per 4-0: a segno Castro di testa su cross di Cambiaghi, al minuto 21, per aprire le marcature, ma una disattenzione difensiva ha poi portato all'1-1 firmato da Pieringer 8 minuti più tardi. Bologna in campo con un Orsolini, e Cambiaghi alle spalle di Castro e con Bernardeschi, El Azzouzi e Bernardeschi a centrocampo, con un 4-3-3, aspettando i rientri in gruppo di Ferguson e Moro.

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