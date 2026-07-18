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"Dopo Istanbul c’è sempre Atene": le anticipazioni sulla nuova maglia da trasferta del Milan

18 Lug 2026 - 10:17
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“Bianco classico come simbolo di un'attitudine vincente, espressa dalla frase ‘Dopo Istanbul c'è sempre Atene’: un messaggio che racchiude la mentalità di chi trasforma ogni sfida in una nuova occasione per ripartire. E di chi non vede l'ora di indossarla”. Così il Milan sul proprio sito ufficiale annunciando che da oggi la nuova seconda maglia dei rossoneri, che sarà presentata ufficialmente il 21 luglio, è disponibile in pre-order. Il sito specializzato Footyheadlines ha pubblicato alcune anticipazioni…

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