"Dopo Istanbul c’è sempre Atene": le anticipazioni sulla nuova maglia da trasferta del Milan

“Bianco classico come simbolo di un'attitudine vincente, espressa dalla frase ‘Dopo Istanbul c'è sempre Atene’: un messaggio che racchiude la mentalità di chi trasforma ogni sfida in una nuova occasione per ripartire. E di chi non vede l'ora di indossarla”. Così il Milan sul proprio sito ufficiale annunciando che da oggi la nuova seconda maglia dei rossoneri, che sarà presentata ufficialmente il 21 luglio, è disponibile in pre-order. Il sito specializzato Footyheadlines ha pubblicato alcune anticipazioni…