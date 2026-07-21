"Dopo Istanbul c'è sempre Atene": il Milan presenta la seconda maglia con Pippo Inzaghi

© acmilan.com
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PUMA e AC Milan presentano l’Away Kit 2026/27. Bianco classico, il colore delle grandi occasioni. Una maglia che porta con sé la mentalità vincente del Club: la costanza di chi trasforma ogni caduta nel punto di slancio per tornare alla vittoria.
Questa vocazione è capace di fare di ogni ostacolo un nuovo punto di partenza, un concetto che i milanisti traducono in una sola frase: “Dopo Istanbul c’è sempre Atene”. Poche parole impresse sul retro della maglia, sotto il collo, che uniscono chi ha attraversato la luce di Atene dopo il buio di Istanbul e chi ne raccoglie oggi l’eredità.
A dare volto e voce alla campagna è Filippo Inzaghi, protagonista della finale del 2007. Nella sua carriera rossonera ha incarnato la mentalità che il Club porta con sé da sempre: la preparazione ossessiva, la fame di vittoria, la capacità di trasformare ogni sconfitta in una ripartenza. Il suo racconto, oggi, è la prova che quell’attitudine attraversa le epoche e le supera.
Ogni elemento del kit rafforza questo messaggio. I dettagli dorati e l’alloro che abbraccia lo stemma sono i segni di una storia di successi che AC Milan vuole continuare a scrivere sul campo. La determinazione di chi non conosce la resa prende forma nell’iscrizione in greco contemporaneo - “Δύναμη Ψυχής”, ossia “Dýnami Psychís” - presente all’interno del collo della versione Authentic, come nell’ala di fenice che emerge dalla trama del tessuto: simboli di un percorso che non finisce mai e si rafforza a ogni nuova occasione.