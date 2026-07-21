"Dopo Istanbul c'è sempre Atene": il Milan presenta la seconda maglia con Pippo Inzaghi

A dare volto e voce alla campagna è Filippo Inzaghi, protagonista della finale del 2007. Nella sua carriera rossonera ha incarnato la mentalità che il Club porta con sé da sempre: la preparazione ossessiva, la fame di vittoria, la capacità di trasformare ogni sconfitta in una ripartenza. Il suo racconto, oggi, è la prova che quell’attitudine attraversa le epoche e le supera.