Il Torino batte l'Alcione in amichevole, decide Kulenovic

22 Lug 2026 - 19:37
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Il Torino vince di misura la seconda amichevole dell'estate, per battere l'Alcione Milano serve un rigore di Kulenovic all'ora di gioco. Sotto gli occhi del direttore sportivo Gianluca Petrachi, salito a Pinzolo in occasione del test, i granata fanno nuovi esperimenti con il 3-4-2-1 portato dal nuovo tecnico Ignazio Abate. Nel primo tempo serve una bella parata di Paleari per evitare lo svantaggio, mentre nel Toro provano a mettersi in mostra i giovani Cacciamani e Luongo. Nella ripresa, invece, dopo il palo colpito dall'Alcione Milano, Kulenovic riesce a sbloccare la sfida realizzando dagli undici metri. La squadra di Abate entra così negli ultimi giorni di ritiro a Pinzolo che si concluderà sabato pomeriggio con il terzo e ultimo test in Val Rendena, alle 17 contro un'altra formazione di Serie C, il Cittadella.

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