Gerry Cardinale in contatto con l’NBA: nasce una squadra di basket del Milan?

Tanti anni fa, sotto la presidenza di Silvio Berlusconi, il Milan era una polisportiva: oltre al calcio, c’erano squadre di baseball, hockey su ghiaccio, pallavolo e rugby. Il progetto durò solo dal 1989 al 1994 per via degli scarsissimi ricavi che producevano le sezioni diverse dal calcio, ma oggi potrebbe tornare d’attualità. Come riporta The Athletic infatti il fondo RedBird, fondato da Gerry Cardinale e proprietario del club rossonero, è a stretto contatto con il commissioner NBA Adam Silver, che sta valutando la possibilità di creare una lega di basket legata alla NBA in Europa.