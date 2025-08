Club di Promozione non paga rimborsi ai giocatori, tolti 3 punti

La società di calcio Cuoiopelli di Santa Croce sull'Arno (Pisa), retrocessa quest'anno dal campionato dilettanti di Eccellenza in quello di Promozione, inizierà la prossima stagione sportiva con tre punti di penalizzazione: lo ha deciso la Procura Federale, presieduta dal presidente Raffaello Niccolai, perché il sodalizio pisano non ha corrisposto a tre calciatori il pagamento delle rispettive somme stabilite dal collegio arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti. Per questo motivo la Procura Federale, oltre alla penalizzazione di tre punti da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025-2026, ha inflitto alla società biancorossa, per responsabilità diretta, l'ammenda di 800 euro e la squalifica per quattro mesi l'allora presidente. Il tribunale, nell'accogliere il deferimento, ha messo in risalto che ''la violazione non è stata un caso isolato ma commessa per ben tre volte, e per importi di una certa rilevanza, considerato che si riferisce a campionati dilettanti''.