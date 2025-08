Doppio infortunio in casa Roma nel corso dell'amichevole contro il Lens. I giallorossi hanno prima perso Evan N'Dicka per un problema al flessore nel corso del primo tempo, poi anche Matias Soulé (per altro in gol pochi minuti prima) per uno alla caviglia. Entrambi sono stati costretti al cambio e ora si attendono aggiornamenti sulle loro condizioni. La squadra di Gasperini si è imposta per 2-0 sui francesi, con l'altra rete firmata da Gianluca Mancini.