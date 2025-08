Giulini: "Salvezza obiettivo Cagliari, su stadio siamo a buon punto"

"Dovremo essere una squadra che rende orgogliosi i tifosi, questo è qualcosa che vogliamo vedere sempre e comunque". Così il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ai microfoni di Sky Sport in occasione del primo Trofeo Gigi Riva con la gara amichevole contro il St. Etienne. "Chi decide di rimanere deve sapere di sentirsi parte di un qualcosa più grande. Mi aspetto un percorso - ha aggiunto - le nostre stagioni sono orientate sempre alla salvezza. Mi auguro sia un percorso vincente anche al di là del mantenimento della categoria che dobbiamo raggiungere". Presenta a Cagliari il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, l'occasione per Giulini di parlare anche del nuovo stadio che nascerà a Cagliari. "E' tanti anni che ci lavoriamo, siamo a un discreto punto. Abbiamo perseverenza e resilienza, questo ci si deve riconoscere", ha dichiarato. "Dai massimi vertici devono rendersi conto che non si può andare avanti così, con strutture che cadono a pezzi. I paletti imposti per Euro2032 sono stringenti, c'è solo uno stadio già pronto, l'Allianz Stadium, il resto non è adeguato", ha concluso il presidente del Cagliari.