Abodi: "Partite Serie A all'estero? fare scelte utili al calcio"

"Io mi auguro che la Lega continui a lavorare per rispondere alle esigenze e al piacere della gente. E si misuri sempre con la necessità di confermare il consenso che si manifesta con la presenza del pubblico negli stadi". Il ministro dello Sport Andrea Abodi risponde così a margine di un evento a Cagliari in merito all'ipotesi far giocare all'estero alcune partite della Serie A, come potrebbe accadere con Milan-Como aPerth, in Australia. "Non mi devo pronunciare io - le parole di Abodi -. Il ministro deve consentire alla lega calcio di operare al meglio secondo le scelte più utili per la disciplina".