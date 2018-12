Gazidis mette il turbo al Milan: nuovo stadio e campioni in casa

10/12/2018 di ALBERTO BRANDI

Stati Uniti-Londra-Milano le localizzazioni calcistiche di Gazidis. Dall’MLS, di cui è stato uno dei fondatori, all’Arsenal con fatturato quasi raddoppiato, per finire con la nuova sfida a tinte rossonere. Ma scavando nel passato si scopre che tutto, lui compreso, nasce in Sudafrica. Quando viene alla luce a Johannesburg, il padre Costa è in carcere per la militanza anti apartheid. Ci rimane per tre anni, tentando per due volte l’evasione. La vita normale di Ivan comincia nel 1969 in Inghilterra, da rifugiato. Ripartendo da zero, senza averi, senza nulla. Avvicinandosi al calcio a Fratton Park, casa del Portsmouth, la prima squadra del cuore. Per poi capirne le potenzialità economiche assistendo al Mondiale di USA 94 e partorendo con altri soci il progetto MLS.

Milano arriva dopo Londra: la vive quotidianamente da poche settimane, accompagnato dalla moglie Maureen (i due figli Costa e Aidan studiano negli Stati Uniti), ma gli è già entrata nel cuore. Anche se sono Milanello e il Centro Vismara i luoghi che l’hanno maggiormente affascinato: luoghi dove respira l’aria più familiare, quella del calcio.

I propositi di Gazidis sono chiari. Prima di tutto un nuovo stadio per il Milan. Nella sua idea, che coincide con quella del Presidente Scaroni, l’opzione ammodernamento di San Siro rimane marginale rispetto alla costruzione di un impianto che sappia rispondere a tutte le esigenze del cliente-tifoso moderno. Magari da erigere nell’area storica dell’Ippodromo ormai abbandonato, a due passi dal vecchio impianto per non stravolgere almeno le abitudini dei tifosi. Uno stadio che dovrà essere per ogni partita “absolutely full”, sempre pieno, sull’esempio dello Stadium juventino. Un impianto condiviso con l’Inter, grazie alla grande opportunità che offre Milano: due società, medesimi mezzi economici, identiche ambizioni di riscatto dopo anni di magra. Un progetto da mettere a terra prestissimo, evitando le lungaggini che hanno frenato altri propositi, come quelli della Roma. Precedenti che spaventano il Presidente Scaroni.

Altro punto fermo il settore giovanile: all’Arsenal l’obiettivo era quello di promuovere ogni stagione almeno un ragazzo dell’Academy in prima squadra. Lo stesso dovrà accadere al Milan: più Maldini a km zero e meno Ronaldo da strapagare. Una filosofia che ben si adatta al Financial FairPlay da rispettare.

Gazidis ha scelto non solo il Milan, ma anche Milano e l’Italia. Fiutando la possibilità che il Rinascimento, per il nostro calcio, sia dietro l’angolo. E che il rilancio non possa prescindere da un Milan che torni al ruolo che gli compete. Protagonista in Italia e nel mondo.