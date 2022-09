Galliani: "Al Milan ho offerto a Maldini tutti i ruoli a parte il mio e ha sempre rifiutato"

Ospite al Festival dello Sport a Trento, Adriano Galliani ha anche parlato di Paolo Maldini e del suo addio al Milan. "Perché Paolo è entrato nel club solo quando sono andato via io? Io ho offerto a lui tutte le altre posizioni che non fossero la mia - ha spiegato l'ad del Monza -. E lui non ha accettato. Il mio posto non gliel'ho dato perché non sono così generoso e non volevo andare via dal Milan. Io offrii a lui anche la gestione del settore giovanile. Probabilmente magari non doveva succedere in quel momento, c'è il momento in cui devi entrare e devi andare via. E' successo così, ora sta dimostrando di essere un grandissimo dirigente. Lo abbraccio ad ogni partita, affetto sincero e sono felice per lui".