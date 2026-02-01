Lecce, Di Francesco: "Noi ingenui, senza cattiveria: serve cambiare rotta"

Idea doppio attaccante per dare peso all'attacco? "La squadra era stata costruita in un altro modo. Oggi non ho potuto farlo perché Stulic non stava bene e non avevo nessuno da affiancare a Cheddira. Ho provato con Pierotti, non è andata bene. Dobbiamo essere più qualitativi nelle giocate, anche chi entra deve farlo per incidere".