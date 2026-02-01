Lecce, Di Francesco: "Noi ingenui, senza cattiveria: serve cambiare rotta"
© Getty Images
Il Lecce esce sconfitto 1-0 allo stadio Olimpico Grande Torino e perde un'altra occasione per provare a uscire dalla zona calda della classifica. L'allenatore, Eusebio Di Francesco, non ha parole tenere nei confronti dei suoi: "Abbiamo subito gol nel nostro momento migliore, per colpa di una nostra ingenuità. Serve cambiare rotta, non siamo stati determinati o cattivi. Creiamo tanto ma non riusciamo a concretizzare", ha detto Di Francesco a Dazn.
Idea doppio attaccante per dare peso all'attacco? "La squadra era stata costruita in un altro modo. Oggi non ho potuto farlo perché Stulic non stava bene e non avevo nessuno da affiancare a Cheddira. Ho provato con Pierotti, non è andata bene. Dobbiamo essere più qualitativi nelle giocate, anche chi entra deve farlo per incidere".