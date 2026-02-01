Il Toro batte il Lecce, Baroni: "Sempre sentito fiducia. Tifosi? Sta a noi il primo passo"

Il Torino si risolleva superando 1-0 il Lecce nella gara delle 12.30. Una bella risposta, conferma il tecnico Marco Baroni, dopo il 6-0 subito a Como: "Faccio i complimenti alla squadra, siamo usciti bene da una settimana difficile. Ho visto compattezza e giocate importanti, poi è stato bravo Falcone a togliere un paio di gol dalla porta".