Milan, Fonseca: "Vinto perché non abbiamo avuto paura. Dimostrato che le italiane non si difendono soltanto"

Tutto l'orgoglio di Fonseca: "Abbiamo provato all'Europa che le squadre italiane non sanno solo difendere, non sono d'accordo quando si dice questo delle squadre italiane. Abbiamo avuto la pazienza di tenere la palla e farla girare per poi aspettare il momento giusto per attaccare. Ora dobbiamo continuare a crescere perché c'è ancora tanto margine".