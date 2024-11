"Siamo tutti Valencia": Milan al Bernabeu con una maglia speciale

"Siamo tutti Valencia". Il Milan ha voluto dimostrare la propria vicinanza alla città colpita dalla terribile alluvione che ha provocato oltre duecento vittime e un numero non ancora quantificato di dispersi in occasione della gara di Champions League contro il Real Madrid. Al Bernabeu i giocatori rossoneri hanno fatto il loro ingresso in campo con una maglia con uno slogan speciale. "A todos los valencianos, estamos con vosotros", si legge sul tweet del club. Il gesto è stato condiviso dai merengues. Grande commozione durante il minuto di silenzio prima dell'inizio della partita: "Todos somos Valencia" sui tabelloni e su uno striscione e la bandiera valenciana sugli spalti. Occhi lucidi per il tecnico del Milan Paulo Fonseca, Ancelotti con il capo abbassato.