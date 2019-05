Fair Play Finanziario: l'ad del Milan Gazidis in udienza con la Uefa a Nyon

23/05/2019

LA SITUAZIONE ATTUALE

In attesa che filtrino notizie su quanto accaduto oggi, ricordiamo che al momento il Milan ha ricevuto dall'organo di Nyon una multa di 12 milioni di euro e l'obbligo di una rosa ridotta in Europa per le prossime due stagioni, in caso di qualificazione alle competizioni continentali, per non aver rispettato i parametri del FPF nel trienno 2014-2017. I rossoneri dovranno anche raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2021 per evitare l'esclusione dalle coppe. In più la società di via Aldo Rossi è stata nuovamente deferita alla Camera Arbitrale CFCB per gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018.



COSA RISCHIA IL MILAN

I rossoneri rischiano, questa volta più che mai, l'esclusione dalle Coppe per una o più stagioni. La decisione, di cui è possibile si sia discusso nell'incontro odierno, dovrebbe arrrivare a breve e potrebbe riguardare già la prossima annata.



Qualche giorno fa Il Corriere della Sera ha scritto che il Milan sta cercando di patteggiare. I legali della società rossonera, in attesa delle sentenza, avrebbero studiato le carte e il ricorso al Tas parrebbe una via poco percorribile. C'è poco margine anche perché l'appiglio sulla "continuità aziendale" con cui Elliott ha ottenuto il primo "sconto" è venuto meno. Sarà esclusione dalle coppe, ma il Milan spera di essere agevolato con un piano di rientro più morbido. Ossia Gazidis è pronto ad accettare un anno di stop (solo in caso di qualificazione all'Europa League e non alla Champions) per avere un piano di rientro a lungo termine in modo da riuscire a progettare il futuro con più serenità. Sacrificare un anno di Europa League per sistemare i conti. In caso di Champions League, invece, sarà ancora battaglia legale.