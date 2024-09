Di Canio vs Leao, sui social arriva la replica dell'attaccante rossonero

© X

"Ai miei tempi i compagni di squadra li avrebbero attaccati al muro veramente con i cazzottoni, declassati da quell'atteggiamento". Paolo Di Canio non ha usato mezzi termini per criticare il comportamento di Rafa Leao e Theo Hernandez, che sabato sera all'Olimpico durante la trasferta del Milan contro la Lazio non avevano partecipato al cooling break con il resto della squadra. "Questa è una vergogna, questi due giocatori… il capitano! Si mette là a parlottare, è delegittimazione, come a dire ‘guarda questo’… ma che stai facendo?", ha continuato l'ex giocatore e ora opinionista Sky. Pronta è arrivata la replica sui social dell'attaccante rossonero, che ha postato la foto di Di Canio mentre fa il saluto romano ai tempi della Lazio. Commentandola con quattro puntini.